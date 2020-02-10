В РФ заговорили об "обмене послами" с Украиной

Украина и Россия не имеют послов с 2014 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут соответствующее решение. Об этом сообщает Российская газета.

По его словам, Украина и Россия очень взаимосвязаны между собой, даже не смотря на нынешний уровень отношений.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", – сказал Лавров.

Он отметил, что один раз ему удалось пообщаться со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко во время встречи в Нормандском формате.

"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз", – сообщил Лавров.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.



Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.



Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.

Также Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.