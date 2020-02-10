Следующий обмен пленными планируется в феврале-марте, – Пристайко

По словам главы Вадима Пристайко, украинская сторона соблюдает договоренности об обмене

Договоренность о следующем обмене удерживаемыми лицами на Донбассе может быть согласована в течение месяца или двух.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Зеркало недели.

"Мы все еще соблюдаем договоренности об обмене, и мы надеемся, что можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", – сказал глава МИД на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме.

Издание сообщает, что ранее глава МИД заявлял о том, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, может состояться и "нормандская встреча", в которой примут участие министры Украины, Германии, Франции и России.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Глава МИД Вадим Пристайко добавил: этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".