Дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, – Ермак

По мнению помощника украинского лидера, отношения между Украиной и США выходят на новый уровень

Помощник президента Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак заявил, что дата визита украинского лидера в США должна стать известна в ближайшее время.

Об этом Ермак заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео заявил, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что у них закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и в ближайшее время мы должны получить даты визита. Это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", – заявил Ермак.

По его словам, отношения между Украиной и США выходят на новый уровень.

"Этот визит (Помпео в Киев – ред.) подкрепил то развитие украино-американских отношений, его позитивные тенденции. Были обсуждены ряд моментов, связанных с вопросами безопасности, энергетики. Это был еще один шаг, который показывает, что украино-американские отношения выходят на новый уровень", – сказал помощник президента.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января в Украину прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.

31 января Помпео в ходе брифинга заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами и заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".