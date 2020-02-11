"Плюс один, один плюс один". Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обысков на "1+1"

Президент говорит, что любит телеканал, но кто прослушивал премьера нужно выяснить

Президент Владимир Зеленский допускает, что обыски в одном из офисов телеканала "1+1" приведут к конфликту с его владельцем Игорем Коломойским. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", - сказал он с улыбкой.

При этом президент отметил, что любит "1+1".

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", – сказал он.

Президент добавил, что в расследовании прослушки совещания у премьера Алексея Гончарука "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию".

"Надо развязать этот узел", – подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ явились с обысками в офис телеканала 1+1 на улицу Куреневскую, 18. Там размещаются редакции проектов "Гроші" и "Секретные материалы". Кроме этого силовики также провели обыски в квартирах двух журналистов.

Силовики сразу "успокоили", заявив, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ, а только с расследованием прослушки премьер-министра Гончарука.

На канале "1+1" заявили, мол СБУ насмехается над медиасообществом. Также медийщики назвали обыски "политическим шантажем".

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает об обысках на плюсах из новостей и добавил, что накануне по делу "пленок Гончарука" прошло 25 обысков в УГО.