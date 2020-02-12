Дальнобойщики выехали на протест против реформы Кабмина. Гончарук непреклонен

Водителям не понравилась новая электронная система выдачи разрешений на международные перевозки. Но Гончарук говорит, что отката к старым схемам ждать не стоит

Сегодня, 12 февраля, дальнобойщики приехали на митинг в правительственный квартал, а также частично заблокировали движение на въезд в Киев.

Об этом сообщает УНИАН.

Митинг под Кабмином состоялся утром. Тогда у водителей было 16 требований к властям, среди которых увольнение главы Мининфраструктуры Владислава Криклия.

Также они требовали урегулирования вопроса с выдачей разрешений на международные перевозки, что существенно увеличивает время простоя на границе.

На фурах было видно плакаты с надписями: "Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками".

Позже дальнобои перешли к частичному блокированию подъездов к Киеву. Так, водители полностью заняли крайнюю правую полосу Бориспольского шоссе, чем усложнили движение по дороге.

Аналогичная ситуация имела место на Житомирском и Одесском шоссе.

Премьер Алексей Гончарук уже выступил с заявлением в котором заявил, что "отката" с новой электронной системы выдачи разрешений на перевозки не будет.

"Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", – говорит он.

По его словам, раньше существовал квотный принцип получения разрешений, что часто приводило к фактам коррупции. Теперь же перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.

"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", – добавл он.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам премьера Алексея Гончарука, в 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.