СБУ открыла уголовное дело по нападению боевиков на ВСУ

Дело квалифицировали по ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.5 ст.260 (создание непредусмотренных законом военных формирований)

СБУ открыла уголовное дело по факту обстрела и нападения боевиков на позиции ВСУ 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Сегодня, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями крупнокалиберного оружия позиции украинской армии у Орехового, Новотошковского, Хутора Вильного и Крымского.

Также они попытались прорваться через линию разграничения.

В результате, погиб 22-летний боец 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Максим Хитайлов. Еще четверо украинских военных ранены.

Дело квалифицировали по ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.5 ст.260 (создание непредусмотренных законом военных формирований).

Как ранее сообщал Фокус:

Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.