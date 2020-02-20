На акцию поминовения пришли около 250 человек

В Киеве на Майдане независимости проходит поминальная акция в честь Небесной сотни.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

По словам организаторов, одна из целей акции – "показать некоторым представителям власти и врагам, что Майдан – выдающаяся страница в истории".

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны", – заявляют митингующие.

Всего на вечернюю акцию в честь Небесной сотни и годовщины Революции Достоинства пришли около 250 человек.

Это уже вторая поминальная акция за 20 февраля на главной площади Украины: утреннее вече посетили около 150 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Позже Зеленский встретился с семьями погибших 20 февраля 2014 года на Майдане и пообещал довести расследование до конца.