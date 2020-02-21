Первый "криминал". В Раде поймали первого кнопкодава при действующем законе о голосовании

Нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн.

Сегодня, 21 февраля, народный депутат Владислав Поляк кнопкодавил в Раде по "земельному" проекту закона.

Об этом сообщает движение Чесно.

Таким образом, Поляк стал первым депутатом, который попал под действие закона о криминализации неличного голосования.

Депутат дважды нажал зеленую кнопку за своего коллегу из группы "Довира" Василия Петевку. Тогда на голосование выносили правки к законопроекту по рынку земли.

16 января вступил в силу закон о кнопкодавстве, согласно которому нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн.

Теперь вину депутата необходимо доказать в суде, расследовать дело должно Госбюро расследований. Перед этим же генпрокурор Руслан Рябошапка должен открыть уголовное производство.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.

Новинский позже в комментарии журналистам отрицал факт своего кнопкодавства. "Это неправда", – утверждал он.