РосСМИ запустили фейк о сложении Вакарчуком депутатского мандата

В новостях используются цитаты двенадцителетней давности

В Сети появился фейк о сложении Святославом Вакарчуком депутатских полномочий. Вчера его опубликовали ряд малоизвестных украинских и российских сайтов, а сегодня массово стали тиражировать РосСМИ.

В частности, об этом написали телеканал 360, Известия, Взгляд и другие. Также об этом пишут анонимные Telegram-каналы.

При этом большинство из них ссылаются на Интерфакс-Украина, но не на конкретную публикацию, а на сам сайт. В таких новостях приводятся цитаты Вакарчука, что "нынешний состав украинского парламента не выполнил своего главного назначения — "создавать видение Украины как современного европейского государства" и другие.

Все они были действительно сказаны, но еще 2008 году, когда Вакарчук сложил депутатский мандат.

"Как запустить фейк, который шерят национальные "сми"? Легко! Берешь "новость" 2008 года (двенадцать лет назад!), ставишь на сливной бачок и все! Даже текст новости, еще раз, двенадцатилетней давности, не меняют", – прокомментировала в Facebook появление фейка пресс-секретарь депутата Виктория Хоменко.

В заявлении партии "Голос" говорится, что Вакарчук входит в топ-пять политиков, которым доверяют украинцы, и для политсилы, которая "не поддается соблазну популизма, это большое достижение".

"Этот рейтинг – причина постоянных атак на лидера партии онлайн. Некоторые хотят, чтобы Вакарчук ушел из политики и постоянно пытается убедить в этом окружающих. Старая политика так просто не сдается. Конечно, все это неправда", – говорится в заявлении.

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