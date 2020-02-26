В Офисе генпрокурора открыли доступ к прокурорским декларациям

Теперь вся информация о состояниях прокуроров ОГП станет открытой

В Офисе генерального прокурора сделали публичным доступ ко всем декларациям прокуроров.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В частности, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к некоторым сотрудникам Офиса, которые были применены предыдущим руководством Генпрокуратуры. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

"Отныне вся информация о состояниях прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", – отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции закончило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра.