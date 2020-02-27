Название телеканала для оккупированного Донбасса утверждал Зеленский, – СМИ

Однако, по данным СМИ, презентация канала может не состояться в назначенные сроки

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом".

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

По данным СМИ, дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами: как "Дом" и как "Дім".

"Детектор медиа" уточняет, что название нового канала утверждал лично президент Владимир Зеленский.

Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00, сообщает "Детектор медиа".

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Однако, как пишет Укринформ, телеканал иновещания UATV, на базе которого планируют запустить новый канал для оккупированного Донбасса, не обращался в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за получением разрешительных документов.

Об этом сообщил изданию член Нацсовета Сергей Костинский.

"Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать", – отметил Костинский.

По его словам, на сегодняшний день телеканал UATV не обращался за получением соответствующих разрешительных документов.

При этом он уточнил, что регулятору необходимо несколько недель на обработку представленных вещателем документов и на выдачу временных разрешений.

"Без этих документов телеканал фактически не сможет вещать", – подчеркнул чиновник.

В то же время на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название "Дім"/"Дом", Костинский ответил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.

Как ранее сообщал Фокус: