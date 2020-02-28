Новый глава МИД Канады Шампань прилетит в Украину
2020-02-28 17:59:44
Уже на следующей неделе
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в начале марта намерен посетить Украину.
Об этом говорится на сайте канадского МИД.
Отмечается, что министр совершит турне по Восточной Европе. 2-3 марта он будет в Латвии, 4-6 марта – в Украине, 6 марта – в Польше.
Шампань проведет в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
На повестке дня будут отношения между двумя странами, война на Донбассе, экономические и демократические реформы в Украине.
"Министр Шампань также обсудит со своим коллегой совместную реакцию на трагедию рейса PS752", – сказано в сообщении.
Также министр посетит Яворовский центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где канадские войска участвуют в учебной операции UNIFIER.
Как ранее сообщал Фокус:
- Франсуа-Филипп Шампань в конце 2019 года стал министром иностранных дел Канады вместо Христи Фриланд. Кстати, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в рамках визита в эту страну.
- Ранее сообщалось, что правительство Канады выплатит почти 20 тысяч долларов семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. А в расшифровке "черных ящиков" сбитого Боинга будут участвовать канадские специалисты.