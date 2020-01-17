Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ более 19 тысяч долларов

Трюдо сказал, что он все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию семья

Правительство Канады выплатит почти 20 тысяч долларов семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает АР.

"Правительство выплатит 25 тысяч канадских долларов (19 122 доллара США, – ред.) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", – сказал он.

Трюдо сказал, что он все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию семьям, но добавил, что им сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. Он сказал, что любые деньги, которые Иран предоставит позднее, пойдут прямо семьям и не будут возвращены канадскому правительству.

"Я хочу быть ясным, мы ожидаем, что Иран выплатит компенсацию этим семьям", – заявил премьер Канады.

Трюдо сказал, что останки жертв еще не вернулись в Канаду, но он ожидает, что это начнется в ближайшие дни.

В Офисе президента Украины заявили, что тела погибших украинских пассажиров и экипажа рейса PS752 возвратятся в Украину в воскресенье, 19 января.

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