Тела погибших в авиакатастрофе в Иране будут доставлены в Украину 19 января

2020-01-17 18:33:39

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Церемония памяти погибших пройдет в терминале В аэропорта "Борисполь"

 

Тела погибших украинские пассажиров и экипажа рейса PS752 возвратятся в Украину в воскресенье, 19 января. 

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Авиакомпания сообщает, что доступ открыт для всех.

"Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - отмечено в сообщении.

Офис президента сообщает, что церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 . Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.
  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение. 
  • После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
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