Под Попасной погиб 33-летний контрактник Игорь Гавриляк

Он стал 313 военнослужащим из Львовской области, погибшим на Донбассе

На Донбассе погиб 33-летний контрактник из72-й механизированной бригами имени Черных Запорожцев Игорь Гавриляк. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

"Печальная новость с войны. Погиб наш земляк Гавриляк Игорь. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что боец погиб в районе Попасной на Луганщине. Он стал 313 военнослужащим из Львовской области, погибшим на Донбассе

Официального подтверждения информации о гибели защитника Украины на сайте Министерства обороны и на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook пока нет. По ситуации на 12:00 1 марта в Минобороны сообщали, что потерь нет.

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В штабе ООС подтвердили гибель бойца. Также сесегодня в результате вражеских обстрелов получили ранения шестеро бойцов.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 29 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Трое бойцов получили ранения.

На Донбассе 27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.