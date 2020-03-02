"Ничего особенного": Гончарук о своей встрече с Ермаком в ресторане

Премьер-министр прокомментировал недавний ужин с главой ОП

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал свою встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком в киевском ресторане. Об этом рассказал премьер во время брифинга в Кабмине.

"Я каждый день встречаюсь с кем-то, разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было, мы обменялись мыслями по поводу того, что происходит. Обговорили ряд рабочих вопросов", – завил Гончарук.

Также он добавил, что во время его встречи с Ермаком не обсуждалось никаких вопросов, требующих отдельного внимания.

"Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать", – подытожил премьер.

Стоит подчеркнуть, что вечером 1 марта премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

Европейский журналист Кристофер Миллер, который стал свидетелем встречи сообщил, что отчетливо слышал имя олигарха Игоря Коломойского.

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