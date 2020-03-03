Максимум – 1,25 млн грн в месяц. Кабмин ограничил зарплаты главам госкомпаний

Оплаты услуг членов набсовета привязали к чистому годовому доходу от реализации продукции компании

Кабинет министров ограничил размер зарплат для руководителей подконтрольных государству предприятий максимальной суммой в 1,25 млн гривен в месяц. Соответствующее постановление №141 было принято 5 февраля, сегодня его опубликовали в "Урядовому кур'єрі".

"Установить, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1 250 тыс. гривен", – говорится в документе.

Также Кабмин изменил порядок оплаты услуг и компенсаций расходов членов наблюдательных советов компаний, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.

Теперь члену набсовета, который исполняет обязанности главы набсовета, будет выплачаиться дополнительное вознаграждение в размере 20% его годового вознаграждения, указанного в договоре.

Также Кабмин привязал максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг членов набсовета к чистому годовому доходу от реализации продукции. Если доход предприятия составляет до 1 млрд гривен в год, то член набсовета не может получать более 5 среднемесячных зарплат в отрасли за квартал, при доходе 1-3 млрд гривен/год – не более 10 зарплат, при доходе 3-10 млрд гривен/год – не более 15 зарплат, 10-20 млрд гривен/год – не более 18 зарплат, от 20 млрд гривен – до 22 зарплат.

Ранее годовые выплаты членам наблюдательного совета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке в 949 млн грн в год до 632,8 тыс. грн (527 тыс. грн в год) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Кроме этого, Кабмин убрал 10% доплату членам наблюдательного совета за участие в работе комитетов.

Кабмин рекомендовал госорганам и наблюдательным советам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами наблюдательного совета, заключенные до вступления в силу этого постановления.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

Кабмин принял решение, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет составлять от трех до пяти средних заработных плат. Максимальная премия будет не более чем один оклад.