Шмыгаль – "спокойный технократ". Украинцы ощутят это в своих карманах, – Корниенко
2020-03-04 13:07:37
Усиление Кабмина нужно для того, чтобы показать украинцам: ситуация стабилизируется, ведь новые министры будут принимать взвешенные решения
На Банковой решили перевести Кабмин в стадию "спокойных технократов". Этим и объясняется "перезагрузка" правительства.
Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.
"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", – заявил Корниенко.
По его словам, "спокойные технократы" будут спокойно и взвешенно принимать решения, а "спокойствие" возможного нового премьера Дениса Шмыгаля украинцы очень скоро "ощутят в своих карманах".
Также Корниенко признал: Кабмин Гончарука не смог изменить ситуацию к лучшему из-за недостатка опыта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
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Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".