Баканов: "Весна пришла, сажаем и будем сажать, дорогие нардепы"

По словам главы СБУ, предотвращено разворовывание военного имущества на 1,5 миллиардов гривен. 83 чиновника уволено с должностей

Глава СБУ Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде заявил, что "Весна пришла – сажаем и будем сажать, уважаемые народные депутаты".

По его словам, предотвращено разворовывание военного имущества на 1,5 миллиардов гривен. 83 чиновника уволено с должностей.

"Мы должны вспомнить о 114 производствах в отношении контрразведки. Предотвратили разворовывание военного имущества на 1,5 миллиардов гривен. 83 чиновника уволено с должностей. Получили разные сроки. Весна пришла, уважаемые депутаты, сажаем и будем сажать", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

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По его словам, СБУ сохранила государству 25,7 миллиарда гривен за последнее время.

"Тема безопасности важна для каждого украинца. Но безопасность страны не любит пиара. Стратегические ориентиры четко определены - ликвидировать любую угрозу. Надеюсь, в этом нам поможем новый закон про СБУ", – говорит глава СБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".