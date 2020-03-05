Дубилет еще обсуждает формат работы в правительстве

Экс-министр хочет завершить незаконченные проекты

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что еще продолжаются консультации о возможности его работы в новом составе правительства. Об этом он сообщил в cвоем Telegram-канале.

"Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", – отметил он.

Дубилет рассказал, что большинство проектов, которыми он занимался, еще не завершены, и добавил, что "ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов".

Также он поблагодарил своих экс-коллег по Кабмину за совместную работу и выразил уверенность, что, несмотря на ошибки, они принесли немало пользы для страны.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.

В новом составе правительства должность министра Кабмина занял Олег Немчинов. Во время президентских выборов 2019 года он поддерживал Петра Порошенко и критиковал Владимира Зеленского. Сразу после назначения Немчинов поблагодарил президента за то, что он профессионализм ценит выше, чем то, как кто голосовал в прошлом году.