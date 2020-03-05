Россия упростила получение своего гражданства для украинцев

Теперь, чтобы получить паспорт РФ, не надо сдавать экзамен по знанию русского языка

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство.

Об этом сообщает Интерфакс.

Сейчас определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Кроме того, приняты поправки в закон РФ о гражданстве, которым предлагается сократить с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

14 июня РФ начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР".