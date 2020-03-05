Бородянский назвал причины отказа работать в новом Кабмине

Бывший глава Минкульта не согласен с разделением министерства

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook рассказал, почему отказался от поста в новом правительстве.

По его словам, основной причиной нежелания работать в новом Кабмине стало его несогласие, что профильное министерство, которое он возглавлял, будет разделено.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства", – написал он.

Бородянский считает, что сегодня в обществе присутствует непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, создание культурного пространства и формирование государства.

Он отметил, что его команда сделала только 10-20% от задуманного, "потому что нужно хотя бы 1,5 года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты".

Бывший министр также акцентировал внимание на необходимость продолжения работы над законом "О медиа", чтобы защитить информационное пространство Украины.

"Несмотря на яростное сопротивление проекта Закона о противодействии дезинформации, уверен, что у нас нет выбора – мы должны защищать наш гуманитарное пространство, наше информационное пространство, так же, как мы защищаем наши границы, так же, как мы защищаем наше достоинство и свободу. Поэтому необходимо закончить эту важную работу вместе с профессиональными и честными медийщиками, юристами", – написал Бородянский.

Он поблагодарил команду Минкульта и своих коллег по предыдущему правительству.

"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", – добавил бывший министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Бородянский занял 43-е место в рейтинге самых влиятельных украинцев, составленном журналом Фокус.

Бывший министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря программе "Битва экстрасенсов", которая выходит на телеканале СТБ, которым он еще недавно руководил, было раскрыто много уголовных дел.

Он также заявлял, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.