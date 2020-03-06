Уйду с должности, если не будет "химии" с новым Кабмином, – Нефьодов

Глава таможни подчеркнул, что персональных амбиций у него нет

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что может уйти с должности, если новый Кабмин не разделяет его видение реформ на таможне.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"У меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решения и я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда", – сказал Нефьодов.

По его словам, по процедуре, после смены правительства в течение четырех месяцев есть юридическая возможность менять глав центральных органов исполнительной власти.

"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", – сказал Нефьодов.

Глава таможни подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

"Это зависит от того, разделяют ли все то видение реформ на таможне, которое я предлагал. Если его не разделяют, то понятно, что оставаться ну просто никакого смысла нет", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.