"Здесь нельзя играть на два фронта". Зеленского беспокоит сближение Макрона с Путиным

Зеленский призвал оказать давление на российского президента

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией.

Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, но усилия Макрона наладить отношения с Москвой его беспокоят.

"Нельзя играть здесь на два фронта", – заявил Зеленский.

Украинский лидер также призвал Макрона и немецкого канцлера Ангелу Меркель продолжить давление на Россию.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".