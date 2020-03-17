Верховная Рада продолжит работу, несмотря на карантин – Разумков

Рада меняет формат, но не закрывается на карантин

Cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент продолжит работу, несмотря на карантинные меры в Украине из-за коронавируса.

Об этом он сообщил во время внеочередного заседания ВР.

По его словам, Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

"Верховная Рада продолжает работу, потому что мы понимаем ответственность, которая лежит на нас и на президенте Украины", – заявил Разумков.

Напомним, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Заседание созвано по инициативе согласительного совета фракций и депутатских групп. В повестке дня шесть вопросов.

Как ранее сообщал Фокус: