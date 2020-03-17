При Кабмине создадут Штаб национального спасения, – Арахамия
2020-03-17 14:25:00
От каждой фракции будет по одному-два эксперта
При Кабинете министров Украины будет создан Штаб национального спасения в связи с пандемией коронавируса.
Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.
"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", – сообщил Арахамия.
По его словам, от каждой фракции будет по одному-два эксперта.
"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет наработать, в зависимости от того, как будут двигаться события с эпидемией. Потом мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созвать внеочередную сессию и голосовать", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Во время проведения карантинных мероприятий на территории Украины, полицейские при патрулировании будут проверять и общественный транспорт.