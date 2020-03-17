При Кабмине создадут Штаб национального спасения, – Арахамия

От каждой фракции будет по одному-два эксперта

При Кабинете министров Украины будет создан Штаб национального спасения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", – сообщил Арахамия.

По его словам, от каждой фракции будет по одному-два эксперта.

"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет наработать, в зависимости от того, как будут двигаться события с эпидемией. Потом мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созвать внеочередную сессию и голосовать", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.