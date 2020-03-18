МВФ не отказывает Украине в кредите, – Рашкован

Владислав Рашкован прокомментировал слухи об отказе Украине в деньгах

Международный валютный фонд не отказывал украинским властям в кредитах.

Об этом написал в Facebook представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, комментируя подобные слухи.

"Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ – новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом меняющихся условий внешних рынков. Работают неплохо", – подчеркнул Рашкован.

По его словам, персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном, а также работает над программой.

"Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине – персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая, что изменились внешние рынки. Работает усердно", – добавил он.

По его словам, Украина и МВФ продолжают работать через видеоконференции.

"Для нас webex, polycom, skype – достаточно обычные средства коммуникации, – написал он.

Рашкован отметил, что на производительность труда карантин особо не сказывается.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.