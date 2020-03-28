Кучма: "зеленых человечков" в Крыму нужно было уничтожать как террористов

По словам экс-президента, раз в Кремле говорили, что "нас там нет", так надо было действовать, как действовала Россия всегда на территории с террористами

Бывший президент, представитель Украины на переговорах в Миске Леонид Кучма считает, что "зеленых человечков" в Крыму в 2014 году нужно было уничтожать, как террористов. Об этом он заявил в интервью журналисту из Казахстана Вадиму Борейко.

"На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если "зеленые человечки" захватили Верховный Совет Крыма и правительство [АРК], а Россия заявила, что "нас там нет", так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, "Норд-Ост". То есть это террористы, их надо было уничтожать", – сказал экс-президент.

Кучма считает, что если бы украинские власти сразу приняли "адекватные" меры, то войны на Донбассе не было бы.

Экс-президент добавил, что он лично, как и все украинцы в целом никогда не признают аннексии Крыма и выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Украины. В пример он привел страны Балтии.

"Балтийские страны также были, так сказать, присоединены к Советскому Союзу, но через 50 лет стали самостоятельными. Так что история все рассудит, кто прав, кто виноват"

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи. "Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Здесь украинцы на 100% едины", – считает президент.