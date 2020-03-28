В Государственном бюро расследований грядут кадровые перемены, – СМИ

По данным Юрия Бутусова, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка

В Государственном бюро расследований, и.о. руководителя которого Ирина Венекдитова ушла в Генпрокуратуру, грядут кадровые перемены. Об этом сообщил на свой странице в Facebook журналист, главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру", - пишет он

По словам Бутусова, Варченко вероятно продолжит свою карьеру в Министерстве внутренних дел. На данный момент исполняющим обязанности директора структуры является Александр Соколов. По данным Бутусова, в группах влияния обсуждаются, как обычно, многие кандидатуры на освободившееся место.

Однако сам факт грядущих кадровых изменений, вероятно, может означать, что ГБР собирается проводить независимую кадровую политику и максимально избавиться от людей, так или иначе связанных с Порошенко или Аваковым.

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