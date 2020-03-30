Борьба с коронавирусом и замена министров. Рада собралась на внеочередное заседание

В повестке дня — 13 вопросов

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов по противодействию коронавирусу, пересмотра бюджета и решения кадровых вопрос.

Всего в повестке дня 13 вопросов:

законопроект №3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19; законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19; законопроект №3271 об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения; законопроект №3276 об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина; законопроект №3277 об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина; проект постановления №3278 о бессрочной отмене пленарных заседаний до конца карантина; увольнение министра финансов Игоря Уманского; увольнение министра здравоохранения Игоря Емца; назначение министром финансов Сергея Марченко; назначение министром здравоохранения Максима Степанова; назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец; законопроект №3279 о внесении изменений в госбюджет; законопроект №3260 о сокращении сроков подачи альтернативных проектов к законопроекту о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам.

Отметим, что на входе в Раду депутатам раздавали маски, перчатки и защитные очки.

После рассмотрения этих вопросов по решению согласительного совета Рады состоится еще одно внеочередное заседание. На нем рассмотрят только один вопрос - законопроекта № 3254 относительно непрерывного обеспечения питанием военнослужащих.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил проведение еще одного заседания, на которое могут вынести "антиколомойский законопроект", а также земельную реформу.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.