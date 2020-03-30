Емец обвинил Супрун в своей отставке

У экс-главы Минздрава был разговор с Зеленским, но подробностей он не рассказал

Экс-министр здравоохранения Илья Емец заявил, что видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом сообщает Громадське.

"Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам – это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", – сказал Емец.

По его мнению, предоставление стационарной помощи гражданам будет невозможным из-за реформ Ульяны Супрун.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, но не смогла назначить новых.

Как ранее сообщал Фокус:

Илья Емец поддерживает введение чрезвычайного положения в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение.