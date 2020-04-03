Соответсвующий документ будет опубликован в ближайшие дни

Для усиления борьбы с коронавирусом в Украине Кабинет министров планирует усилить карантинные меры.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

Соответсвующий документ будет опубликован в ближайшие дни, вероятно, сегодня, 3 апреля.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует", − подчеркнул глава МОЗ.

Как сказал Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобного.

Кроме того, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно", − подытожил министр.

Глава Минздрава также заверил, что сейчас правительство совместно с местной властью прилагают максимально усилий, чтобы пожилые люди, которые находятся в группе наибольшего риска, как можно меньше находились среди граждан и выходили на улицу. В частности, для них организована доставка лекарств и продуктов первой необходимости.

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