Комитеты уже работают онлайн, но Раду перевести на "удаленку" будет трудно, – Разумков

Глава Рады приводит в пример Бразилию, где депутаты уже голосуют удаленно. Но в украинских реалиях такое будет сложно реализовать, уточняет он

Работу комитетов Верховной Рады уже перенесли в онлайн, но сам парламент перенести на "удаленку" будет трудно.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, решение проводить заседания комитетов в онлайн режиме – "абсолютно правильное", ведь после карантина все и так будет оформлено "живыми подписями".

Но решение об удаленном голосовании поддержали только две политсилы.

"Уже есть примеры, например, в Бразилии, где депутаты голосуют удаленно, но, исходя из тех норм, которые есть сегодня, у нас такое сложно имплементировать", – говорит Разумков.

Также Разумков рассказал, что было предложение провести внечередное заседание во дворике Рады.

"Так мы фактически не нарушаем регламент. Статья 2 гласит: место проведения заседания – Грушевского, 5. Дворик – тоже Грушевского, 5", – говорит спикер.

Хотя такая процедура голосования заняла бы больше времени, ведь счетная комиссия должна была бы каждый раз считать поднятые руки депутатов.

"Это тяжелее, конечно. Практически все выступили за проведение обоих внеочередных заседаний в зале", – добавил Разумков.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.

После заседания глава пратии "СН" Александр Корниенко заявил, что количество заразившихся коронавирусом среди депутатов может увеличиться.