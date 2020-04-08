Венедиктова завела дело против Порошенко за назначение судей ВСУ

Уголовное производство касается указов о назначении судей "нового" Верховного Суда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 апреля открыла уголовное производство в отношении народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Уголовное производство касается указов №357/2017 и № 195/2019 о назначении судей "нового" Верховного Суда и возбуждено по заявлению судей "старого" Верховного Суда Украины.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", – сказано в сообщении.

Начаты пять уголовных производством по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения) и ч.ч.1, 2 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти), ими будет заниматься Государственное бюро расследований.

Фамилия пятого президента в сообщении прокуратуры не указана, однако в этот период пост главы государства занимал Петр Порошенко.

Кстати, недавно Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде" заявила, что президент Владимир Зеленский, представляя ее кандидатуру на пост на утверждение Верховной Рады, не ставил ей никаких условий.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли ее назначили на пост генпрокурора, чтобы посадить Петра Порошенко, Венедиктова ответила: "Я так понимаю, что общество как раз именно так и воспринимает меня. Более того, я почему-то уже считаю, что и Петр Алексеевич воспринимает мое назначение тоже именно так. Потому что опыт наших "взаимоотношений", если можно так сказать, когда я была временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований, как раз на такие мысли и наводит".

Как ранее сообщал Фокус:

Верховный Суд Украины был расформирован в рамках судебной реформы, которую Верховная Рада одобрила в июле 2016 года. Вместо него был создан Верховный Суд (из названия убрали слово "Украины").