Разумков назвал дату следующего заседания Верховной Рады
2020-04-08 20:23:00
Сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент планирует собраться на внеочредное заседание 13 апреля.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".
"Оно состоится ориентировочно в понедельник", – сказал Разумков.
По его словам, сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.
"Лишь в среду вечером фактически был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином, комитетом Рады. И только после этого мы смогли его раздать народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, внесли свои замечания. Именно поэтому с пятницы переместили внеочередное заседание на понедельник", – сообщил глава ВР.
Перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.
- После заседания глава пратии "СН" Александр Корниенко заявил, что количество заразившихся коронавирусом среди депутатов может увеличиться.