Разумков назвал дату следующего заседания Верховной Рады

Сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент планирует собраться на внеочредное заседание 13 апреля.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

"Оно состоится ориентировочно в понедельник", – сказал Разумков.

По его словам, сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

"Лишь в среду вечером фактически был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином, комитетом Рады. И только после этого мы смогли его раздать народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, внесли свои замечания. Именно поэтому с пятницы переместили внеочередное заседание на понедельник", – сообщил глава ВР.

Перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.

После заседания глава пратии "СН" Александр Корниенко заявил, что количество заразившихся коронавирусом среди депутатов может увеличиться.