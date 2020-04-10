Аваков поддержал Черновол и послал "к черту" первого замдиректора ГБР

Глава МВД посоветовал уволиться Александру Бабикову

Министр внутренних дел Арсен Аваков публично выступил в поддержку экс-нардепа Татьяны Чорновол, которой сегодня сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков допустил, что подозрение Чорновол связано с тем, что первый замдиректора ГБР Александр Бабиков раньше представлял интересы Виктора Януковича в судах.

"Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", – пишет Аваков.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев – учавствовала в гражданских протестах... Господин Бабиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", – написал Аваков.

При этом он отметил, что в Украине нет неподсудных "и быть не должно, но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно".

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня", – написал министр внутренних дел.

Напомним, сегодня утром следователи ГБР пришли с обыском к народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской во время 18 февраля 2014 года, в результате которого в результате которого погиб инженер Владимир Захаров.

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