Возле Горловки начался обмен пленными (обновлено)

Ожидается, что боевики отпустят 19 человека и заберут взамен 18

Возле оккупированной Горловки начался обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР". Об этом сообщает РИА Новости.

Обмен проходит возле КППВ "Майорское". Ранее сообщалось несколько вариантов обмена. По предварительным данным, боевики ОРДЛО отпустят 19 человек и в обмен заберут 18.

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В Офисе президент подтвердили начала обмена.

"Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", - говорится в сообщении.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что украинцы, освобожденные из плена в рамках обмена на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.

Министр по делам временно оккупированных территорий Алексей Резников накануне отметил, что Украина по-прежнему настаивает на обмене в формате "всех на всех", но пока что его реализовать не удается по ряду причин.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в рамках нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех одномоментно. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - пояснил министр.

"Та сторона тоже делает запрос. И в режиме такого сбалансированного подхода, более-менее равного, это происходит. Это один из этапов процесса "всех на всех", - добавил он.

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