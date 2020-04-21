Экс-министр финансов Уманский станет помощником Ермака, – СМИ

По информации источников, экс-министр будет заниматься выявлением коррупции в ключевых ведомствах

Экс-министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время будет назначен специальным советником главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в ОП.

По словам источника, задачей Уманского на новой должности будет выявление коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

"Глава ОП предлагает системный подход к решению подобных задач. Поэтому под Уманского будет создана специальная аналитическая группа, чтобы внятно и профессионально оценить объемы коррупционных потоков. И выйти в итоге на создание межведомственной комиссии и на проект реформы, которая обеспечит реальные результаты, включая все юридические нюансы", – сказал источник.

По его словам, указ о назначении Уманского ожидается завтра, 22 апреля.

Как сообщает LB.ua, со ссылкой на собственный источник во власти, Уманский подтвердил возможность такого назначения.

"Мне действительно сделали такое предложение", – сказал он.

Кроме того, Уманский ожидает, что "в ближайшее время при главе ОПУ будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые серьезно займутся публичными финансами".

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что лишился должности из-за своей позиции по главному таможеннику Украины Максиму Нефьодову.