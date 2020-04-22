Зеленский мечтает об идеальном Кабмине, но талантливые люди не хотят идти в политику

Президент заявил, что будет и дальше настаивать на замене министров, которые не могут выполнять свои обязанности

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обновлять кадры в Кабмине до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Об этом президент заявил в фильме "Год президента Зеленского", который показали на телеканале "Украина 24".

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого", – заявил президент.

По его словам, это будет происходить до тех пор, пока не будет создано "идеальное правительство", пока каждый министр не будет находиться на своем месте.

Кроме того, Зеленский заявил о дефиците кадров в стране.

"Кадров в Украине нет", – сказал он.

При этом, по его мнению, талантливые люди в Украине есть, но многие из них не хотят идти в политику.

"Много талантливых людей не хотят идти в политику. Много. Но появляются талантливые люди. Премьер, некоторые из наших министров – новые люди, в хорошем смысле новые лица", – сказал он.

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