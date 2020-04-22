Геращенко обозначила позицию "ЕС" по назначению Саакашвили вице-премьером
2020-04-22 19:29:42
"Кадры – это ответственность власти. Голосовать за Саакашвили не будем", – говорит нардеп
"Евросолидарность" не поддержит назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.
Об этом Укринформу рассказала депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.
"Мы – оппозиция. Не голосовали и не будем голосовать за кадровые решения власти. Кадры – это ответственность власти. Такова позиция фракции", – говорит Геращенко.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у Саакашвили есть "опыт успешного внедрения реформ".
"Президент считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с Кабмином и Радой", – говорят также в ОП.
Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.
Позже сам Саакашвили подтвердил эту информацию и поблагодарил Зеленского за предложенную ему должность.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.
- 29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на выборы в Раду.
- 13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.
- 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.
- Михеил Саакашвили обвинил пятого президента Петра Порошенко в недопуске кандидатов от его партии на выборы в Раду.