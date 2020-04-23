Саакашвили: Аваков – номенклатура. Пересекаться и конфликтовать с ним не буду

"Сейчас и так очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить", – говорит Саакашвили

В случае назначения на должность вице-премьера Михеил Саакашвили не будет пересекаться с главой МВД Арсеном Аваковым.

Таким образом Саакашвили ответил на вопрос журналистки НВ, как он будет работать с Аваковым после перепалки в АП на заседании Нацсовета реформ.

"Министр МВД – это номенклатурная фигура. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления", – говорит он.

Также Саакашвили добавил, что "сейчас и так очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить". "Я собираюсь работать, а не конфликтовать", – добавил политик.

Кроме того, кандидат на должность вице-премьера отметил, что хотел бы заниматься дерегуляцией ("чтобы окреп малый и средний бизнес") и переговорами с МВФ.

На уточняющий вопрос журналистки, как он будет взаимодействовать с олигархами, Саакашвили ответил: "Буду равноудаляться ото всех. В приоритете должен быть украинский народ".

"Завтра вчтречусь с фракцией "Слуги народа", завтра они все съедутся в Киев. Но уже сегодня я провожу разговор с отдельными группами депутатов, которым интересно, что я хочу сделать для государства", – сказал также он.

Вчера в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

Позже сам Саакашвили подтвердил эту информацию и поблагодарил Зеленского за предложенную ему должность.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в тот же день обозначила позицию фракции по назначению Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

"Мы – оппозиция. Не голосовали и не будем голосовать за кадровые решения власти. Кадры – это ответственность власти. Такова позиция фракции", – заявила Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на выборы в Раду.

13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.