Арахамия объяснил, почему в правительство больше не берут "новых лиц"

Глава "Слуги народа" считает, что люди без опыта могут только навредить в исполнительной власти

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему монобольшинство рассматривает на должности в правительстве людей с большим опытом в политике, в частности – бывшего президента Грузии и председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это то же самое, что вы спросите в какой-то корпорации: почему вы берете человека, в энергетике который работал 10 лет", – сказал он.

Арахамия считает, что люди без политического опыта нужны в парламенте, но не в правительстве.

"Новые лица в парламенте. В исполнительной власти новые лица могут навредить на самом деле, а не навести порядок. А в законодательной – у нас такая была политическая позиция, у нас все новые лица, никто до того не был народным депутатом", – сказал он.

Во время смены Кабмина в марте президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин Алексея Гончарука – это "правительство новых лиц, но лица – это слишком мало, нужны новые мозги и сердца".

Напомним, экс-министр МВД и глава АМКУ во время президентства Виктора Януковича Василий Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов.

Как ранее сообщал Фокус: