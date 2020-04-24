Цушко одним словом прокомментировал возможное назначение в Минфин

"Провокация", – ответил он журналисту по поводу должности зама главы Минфина. На уточняющие вопросы Цушко не ответил

Глава АМКУ при Януковиче Василий Цушко прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов.

В комментарии НВ он лаконично написал: "Провокация". На уточняющие вопросы Цушко не ответил.

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Цушко – известный в прошлом политик и чиновник. В 1994–2006 годах был депутатом Верховной Рады. В 2006–2007 годах – министром внутренних дел, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010–2014 годах.

23 апреля подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.