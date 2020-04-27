Макрон подтвердил Зеленскому свое намерение посетить Украину
2020-04-27 16:49:00
Президенты обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
В понедельник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В частности, Зеленский выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии.
"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе, во Францию", – отметил Зеленский.
Президенты согласились с необходимостью активной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.
Стороны также отметили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после окончания карантина в странах.
Кроме того, Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину.
"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным, – сказал он.
В свою очередь Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Эммануэль Макрон заявил, что заручился поддержкой трёх постоянных членов Совбеза ООН по вопросу глобального прекращения огня в мире, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении операции Résilience ("Устойчивость") при участии армии для борьбы с распространением коронавируса в стране.