Операция "Устойчивость". Макрон отправил "Мистрали" на борьбу с коронавирусом

Армия будет приведена в боевую готовность, чтобы помочь с материально-технической и медицинской поддержкой

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении операции Résilience ("Устойчивость") при участии армии для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает France 24.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Устойчивость"), отдельную Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", – сказал Макрон.

Армия будет приведена в боевую готовность, чтобы помочь с материально-технической и медицинской поддержкой.

В рамках этой новой операции вертолетоносец Мистраль будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude (тоже класс "Мистраль") – в зону Антильских островов-Гвианы в помощь французским заморским территориям.

Эта новая операция "будет полностью посвящена помощи и поддержке населения, а также поддержке государственных служб по борьбе с эпидемией", – говорит Макрон.

Как именно будут вертолетоносцы задействованы в борьбе с коронавирусом президент не уточнил. Но уже сейчас французские военные активно участвуют в медицинских и логистических операциях в противостоянии с коронавирусом. Военная служба здравоохранения провела три воздушных ротации для эвакуации пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, менее насыщенные пациентами с коронавирусом.

Макрон обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции. Он подчеркнул, что новая операция с участием армии "будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты" в борьбе с эпидемией.

Помимо военно-полевого госпиталя в Мюлузе, военные также осуществили морские перевозки серьезных случаев заболевания коронавирусом с французского средиземноморского острова Корсика на материк.

По состоянию на 26 марта, во Франции 25 600 зараженных. Скончались 1 333 человек, выздоровели 3 907 человек.

Напомним, президент Федерации больниц Франции Фредерик Вальету заявил, что количество случаев инфицирования коронавирусом во Франции может быть значительно выше, чем установлено официально.

Как ранее сообщал Фокус:

98-летний ветеран Джек Боуден почувствовал недомогание на прошлой неделе, попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус и вылечился от COVID-19.