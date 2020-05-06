После карантина планируется азиатское турне Зеленского, – замглавы ОП

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений

После окончания пандемии коронавируса и карантина президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в турне по азиатским странам.

Об этом в интервью изданию BitukMedia заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква. Фрагмент интервью опубликован также на сайте главы государства.

"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – рассказал он.

Он отметил, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений.

По его словам, речь идет, в частности, об усилении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

"Хотя при этом я бы не забывал о других регионах. Например, Латинская Америка не менее интересна для Украины с точки зрения экономического потенциала. Не забываем и про Африку. Там тоже не меньший потенциал для развития торговли и выхода наших предприятий на их рынок", – заявил Жовква.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента отметил, что сейчас среди стратегических партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша и Турция.

Кроме того, Жовква уточнил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика – это те сферы в Украине, к которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области. Там он сообщил, что идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон.

Также стало известно, что январский перелет в Оман и проживание в гостинице в Маскате президента Владимира Зеленского и его супруги были оплачены Еленой Зеленской.