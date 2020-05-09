Генпрокурор поздравила украинцев с Днем победы песней Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма
2020-05-09 17:10:00
Однако позже Ирина Венедиктова извинилась и откорректировала свой пост
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне песней российского артиста Льва Лещенко, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.
Однако после шквала критики она удалила в Facebook ссылку на видео, но строки из песни оставила.
"Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать", – дописала она.
"Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылки удалила. Все, кого им обидела, – простите. Это частная страница, держите себя в руках", – подытожила она.
Лев Лещенко входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. В марте 2014 он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий президента РФ Владимира Путина в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.
- 8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).
- В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.