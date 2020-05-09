Однако позже Ирина Венедиктова извинилась и откорректировала свой пост

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне песней российского артиста Льва Лещенко, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Однако после шквала критики она удалила в Facebook ссылку на видео, но строки из песни оставила.

"Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать", – дописала она.

"Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылки удалила. Все, кого им обидела, – простите. Это частная страница, держите себя в руках", – подытожила она.

Лев Лещенко входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. В марте 2014 он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий президента РФ Владимира Путина в Украине.

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