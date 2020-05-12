Штанько и Шумский связывают это с тем, что они вчера прошли полиграф, результаты которого должны быть готовы уже сегодня

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые проходят по делу "пленок Ермака".

Об этом Бабелю рассказали сами Штанько и Шумский.

Так, по словам Штанько, около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл.

"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос", – рассказал он.

По его словам, происшествие может быть связано с тем, что он и Шумской вчера прошли полиграф. Уже сегодня будет его заключение.

Шумский, в свою очередь, сообщил, что примерно в это же время в его машину бросили гранату. "Я об этом узнал от полиции, когда она около 1:30 позвонила в мою дверь. Они спросили, являюсь ли я владельцем такого-то автомобиля, и сообщили, что произошла неприятность", – говорит он.

"Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", – рассказал Шумский.

Он также уточнил, что чека в гранате осталась и поэтому она не взорвалась. В то же время, пока не ясно, это была ошибка злоумышленника, или целью было напугать Шумского.

"Такие действия будут иметь обратный эффект: нас не заставят молчать", – заявил Шумский.

Ранее Штанько и Шумский пришли к Bihus.Info и рассказали о себе. Штанько заявил, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумский назвался гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

По словам фигурантов "пленок", несмотря на то, что они оба из органов внутренних дел, записи разговоров Ермака не были спецоперацией правоохранителей.

Журналисты "Схем" писали, что именно Штанько снимал видео, которые потом опубликовал нардеп Гео Лерос, а Шумский был помощником глава главы ОП Андрея Ермака – Дениса.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.

В Офисе президента Украины заявили, что "разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались".