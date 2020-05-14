Зеркаль будет защищать "Нафтогаз" в международных арбитражах против "Газпрома" и РФ

По словам Зеркаль, эта работа – естественное и логическое продолжение миссии, которую она реализовывала в предыдущие годы в МИД, когда представляла Украину против РФ

Советник главы "Нафтогаз" Елена Зеркаль будет защищать НАК в международных арбитражах и иностранных судах против "Газпрома" и России. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится, ведь речь идет о долгосрочной интеграции Украины в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности", – говорит Зеркаль.

У себя в Facebook она также написала, что реализация этих задач для нее – естественное и логическое продолжение миссии, которую она реализовывала в предыдущие годы в МИД, когда представляла Украину против РФ.

"Оптимизма также добавляет опыт сотрудничества с предыдущей командой и их наработки. Поэтому я искренне рассчитываю на их поддержку и взаимодействие, потому что мы все заинтересованы в победе", – добавила Зеркаль.

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