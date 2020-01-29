Елена Зеркаль получила должность в Нафтогазе

В сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым.

"Елена Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства", – сказано в сообщени.

В Министерстве иностранных дел Украины Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

Кроме того, в течение двух лет Зеркаль была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.

СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.

Она рассказала, что в мае ее назначили замглавы ОП, но без ее ведома.